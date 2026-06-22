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ارتفاع أسعار الذهب عالميا الإثنين

سبائك ذهب
سبائك ذهب
 
الإثنين، 22-06-2026 07:34 ص
الوكيل الإخباري-   صعدت أسعار الذهب الاثنين من أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع بلغتها في الجلسة السابقة، مع تراجع أسعار النفط بعد أن أشارت إيران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام مع الولايات المتحدة، على الرغم من أن التوقعات برفع أسعار الفائدة في أعقاب الإشارات المتشددة الصادرة عن البنك المركزي الأمريكي أثرت سلبا على توقعات أداء المعدن النفيس.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4197.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوى له منذ 11 حزيران. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.7% إلى 4215.90 دولار.

وانتهت الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا الاثنين، وذكرت قناة برس تي.في الإيرانية نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه تم إحراز تقدم جيد.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة ماريكس "الوضع الحالي في سويسرا يختلف تماما عما كان عليه قبل بضع ساعات عندما كان الطرفان يتعاركان، لكن يبدو الآن أنهما يحرزان بعض التقدم".

وأضاف "سوف نستمر في التداول وفقا للتوجهات الجيوسياسية لفترة أطول قليلا، لكن الوضع متغير، لذا ربما يكون من الأفضل مراقبة التطورات من على الهامش في الوقت الحالي".

وفي الوقت نفسه، أدى تركيز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) كيفن وارش على التضخم في المؤتمر الصحفي الذي عقده الأسبوع الماضي، دون أي تعليقات أكثر دقة حول ما قد يفسح المجال لرفع أسعار الفائدة، إلى استنتاج المستثمرين بأن رفع الفائدة قريب.

ووفقا لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون أن هناك فرصة بنسبة 89% لرفع الفائدة في كانون الأول مقارنة مع 61% قبل اجتماع المركزي الأميركي.
 
 


gnews

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