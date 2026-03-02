ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين

وسجل الذهب مستويات قياسية متتالية هذا العام نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.
ويُعزز هذا الارتفاع الأخير قفزة بنسبة 64 بالمئة في عام 2025، مدفوعة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأميركية.
