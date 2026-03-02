ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين

08:40 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% الاثنين، حيث أقبل المستثمرون على شراء المعدن كملاذ آمن بعدما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران، أسفرت عن مقتل الزعيم الإيراني علي خامنئي وتصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.





وسجل الذهب مستويات قياسية متتالية هذا العام نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.



ويُعزز هذا الارتفاع الأخير قفزة بنسبة 64 بالمئة في عام 2025، مدفوعة بعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وتدفقات كبيرة إلى صناديق المؤشرات المتداولة، وتوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأميركية.






