الإثنين 2026-03-30 09:35 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين

سبائك ذهب
الإثنين، 30-03-2026 07:44 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف الاثنين مع تراجع الدولار، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الذي أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم،وزاد من تراجع التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4505.86 دولار للأقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.3% إلى 4535.80 دولار.

وتراجع الدولار الأميركي، مما جعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأميركية في متناول حائزي العملات الأخرى.

وقال نيكولاس فرابل المدير العالمي للأسواق المؤسسية في (إيه.بي.سي ريفاينري) "أشارت تحركات أسعار الذهب الأسبوع الماضي إلى رد فعل على حالة ذروة البيع، وإمكانية انعكاس الاتجاه الهبوطي الأخير".

وأضاف "ومع ذلك، يجب أن يتأكد ذلك من خلال حركة الأسعار هذا الأسبوع. ونظراً للتدفق السريع للأخبار الرئيسية، فمن الأسهل توقع حدوث تقلبات".

ارتفع سعر خام برنت إلى ما يزيد عن 115 دولارا للبرميل بعد أن شن الحوثيون اليمنيون هجمات على إسرائيل في مطلع الأسبوع مما أدى إلى توسيع نطاق الحرب الدائرة وزيادة مشاكل التضخم. ارتفع العقد بنسبة 60% حتى الآن في آذار، وهو ارتفاع شهري قياسي.
 
 


