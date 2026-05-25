ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين

سبيكة ذهبية
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% الاثنين، مدعومة بضعف الدولار وانخفاض أسعار النفط، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمالات تحقيق تقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 00:45 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 4570.88 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 1.1% إلى 4572.90 دولارا للأوقية.

انخفض الدولار، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران، إذ قللت إدارته من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، بعد أن تصاعدت الآمال في اليوم السابق.

كان قال ترامب قد ذكر الأحد أن واشنطن وإيران أنجزتا "قدرا كبيرا من التفاوض" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين الاثنين وسط تفاؤل بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق سلام على الرغم من استمرار الخلاف بينهما بشأن قضايا رئيسة.
 
 


