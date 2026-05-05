ارتفاع أسعار الذهب عالميا الثلاثاء

وكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بعد أن انتعشت من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر بالجلسة السابقة، غير أن المكاسب كانت محدودة بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي أبقى مخاوف التضخم قائمة وألقى بظلاله على توقعات أسعار الفائدة الأميركية.





وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4541.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش. وانخفض الذهب بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له منذ 31 آذار في الجلسة السابقة.



وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم حزيران 0.4% إلى 4550.70 دولارا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 73.03 دولارا للأوقية، وصعد سعر البلاتين 1.3% إلى 1970.85 دولارا، وزاد سعر البلاديوم 1.2% إلى 1497.91 دولارا.





