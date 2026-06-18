الخميس 2026-06-18 08:23 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا الخميس

ارتفع الذهب بأكثر من 1% الخميس، وعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، فيما تراجعت أسعار النفط عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب بينهما. وارتفع الذهب في المعاملات الف
تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب بأكثر من 1% الخميس، وعوض الخسائر التي تكبدها في الجلسة السابقة، فيما تراجعت أسعار النفط عقب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب بينهما.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.5 %إلى 4322.41 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش بعد هبوطه 1.7 % الأربعاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.9 % إلى 4343.10 دولارا.

ونشرت الولايات المتحدة وإيران نص اتفاقهما المؤقت الأربعاء، وفي الوقت نفسه هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستئناف الهجمات وقتل المسؤولين الإيرانيين إذا لم يلتزموا بتعهداتهم.

ويمدد الاتفاق المؤلف من 14 بندا وقف إطلاق النار المعلن في نيسان لمدة 60 يوما أخرى لتمكين الجانبين من التفاوض على هدنة نهائية.

وتراجعت أسعار النفط وتخلت عن المكاسب التي حققتها الأربعاء بعد أن صرح ترامب بأنه ربما يستانف حملة القصف الجوي إذا "لم يحسن قادة إيران التصرف".
 
 


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