ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بفضل صائدي الصفقات

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 1.12% إلى 3264 دولارًا للأونصة.
في حين صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.72% إلى 3259.80 دولارًا للأونصة، وكان الذهب قد سجل انخفاضًا بنسبة 2.7% في الجلسة السابقة.
وبعد يومين من المفاوضات في جنيف، أعلنت الولايات المتحدة والصين عن تخفيضات في الرسوم الجمركية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، مع انخفاض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، وانخفاض الرسوم الصينية على الواردات الأميركية من 125% إلى 10%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسهم العالمية وتراجع الذهب.
روسيا اليوم
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