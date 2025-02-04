ارتفاع أسعار الذهب عالميا قرب ذروة قياسية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتتماسك قرب ذروة قياسية بلغتها في الجلسة السابقة، مع استمرار مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية والتضخم التي عززت الطلب على الملاذ الآمن.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ "الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2820.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2852.70 دولار.