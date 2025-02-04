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ارتفاع أسعار الذهب عالميا قرب ذروة قياسية

ذهب
ذهب
الثلاثاء، 04-02-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتتماسك قرب ذروة قياسية بلغتها في الجلسة السابقة، مع استمرار مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية والتضخم التي عززت الطلب على الملاذ الآمن.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ "الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2820.69 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2852.70 دولار.


وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 31.61 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 970.80 دولار، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1019.31 دولار.

 
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