ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الخميس، بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة.



وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2513.77 دولار للأونصة. وارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس، وحقق مكاسب بلغت 22 بالمئة حتى الآن هذا العام.



كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2546.80 دولار.

اضافة اعلان

وهبط الدولار 0.1 بالمئة مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية.