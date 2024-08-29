ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2513.77 دولار للأونصة. وارتفع المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2531.60 دولار في 20 أغسطس، وحقق مكاسب بلغت 22 بالمئة حتى الآن هذا العام.
كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2546.80 دولار.
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