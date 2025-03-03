الإثنين 2025-03-03 11:04 ص
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 03-03-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بدعم من ضعف الدولار، في حين أدت المخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية إلى تعزيز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2866.76 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتصل إلى 2880.50 دولار للأوقية.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 945.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم بنسبة واحد بالمئة إلى 928.54 دولار للأوقية، فيما زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.30 دولار للأوقية.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ى

منوعات فانوس رمضان: تاريخه وحكاياته وكيف أصبح رمزًا لطقوس الشهر الفضيل

ل

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين البلقاء التطبيقية والمركز الوطني الأردني للكلاب البوليسية

ا

عربي ودولي نيويورك تايمز: روبيو استغل سلطات الطوارئ لإرسال أسلحة لإسرائيل

ماهر الأسد

منوعات إمبراطورية الأسد نهبت سوريا وتركت الشعب يتسول

ب

طب وصحة التمر الهندي أم العرقسوس: أيهما المشروب الأكثر فائدة في رمضان؟

قب

طب وصحة لماذا يزداد الوزن عند البعض في فترة الصيام؟

أرشيفية

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار

وزارة العمل

أخبار محلية "العمل" تدعو منشآت القطاع الخاص لتوثيق عقود العمل المرن للعاملين لديها



 



الأكثر مشاهدة