ارتفاع أسعار الذهب عالميا مع تراجع الدولار

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 2866.76 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة لتصل إلى 2880.50 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 945.45 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم بنسبة واحد بالمئة إلى 928.54 دولار للأوقية، فيما زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 31.30 دولار للأوقية.
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