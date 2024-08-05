ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، ارتفع الإقبال على الملاذ الآمن في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% وصولاً إلى 2446.83 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 2488.50 دولارًا.
وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة الماضية نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو الماضي بأقل من التوقعات، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، ما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 28.43 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.23% إلى 946.1 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 882.09 دولارًا.
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