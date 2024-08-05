ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، اليوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية نحو ركود اقتصادي وتزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قد يضطر لتبني سياسة تيسير نقدي حادة.



وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، ارتفع الإقبال على الملاذ الآمن في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% وصولاً إلى 2446.83 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 2488.50 دولارًا.



وأظهرت بيانات نشرت يوم الجمعة الماضية نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يوليو الماضي بأقل من التوقعات، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، ما يشير إلى ضعف محتمل في سوق العمل وزيادة مخاطر الركود.



بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 28.43 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 1.23% إلى 946.1 دولارًا، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.9% إلى 882.09 دولارًا.

