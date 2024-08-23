ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي رغم وصولها لمستويات تاريخية مرتفعة في وقت سابق، وذلك وسط تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2488.74 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2524.30 دولار.



وتراجعت الأسعار بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع بعدما سجلت مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار الثلاثاء. ويأتي الانخفاض الأسبوعي على خلفية ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة.