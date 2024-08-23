ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2488.74 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2524.30 دولار.
وتراجعت الأسعار بنحو واحد بالمئة هذا الأسبوع بعدما سجلت مستوى مرتفع غير مسبوق عند 2531.60 دولار الثلاثاء. ويأتي الانخفاض الأسبوعي على خلفية ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بعد زيادة غير متوقعة في معدل البطالة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.03 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 950.55 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 926.75 دولار.
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