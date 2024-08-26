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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
الإثنين، 26-08-2024 09:59 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، ليواصل المكاسب من الجلسة السابقة بعد أن عززت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2516.09 دولار للأونصة كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2551.30 دولار “رويترز”.

وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبا، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.

كان رئيس البنك المركزي الأميركي باول قال يوم الجمعة إنه يدعم خفض أسعار الفائدة. وأضاف أن “الوقت قد حان” ليخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة وسط تزايد المخاطر على سوق العمل حتى مع اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
 
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