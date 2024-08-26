ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2516.09 دولار للأونصة كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2551.30 دولار “رويترز”.
وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في ثمانية أشهر تقريبا، ما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات.
كان رئيس البنك المركزي الأميركي باول قال يوم الجمعة إنه يدعم خفض أسعار الفائدة. وأضاف أن “الوقت قد حان” ليخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة وسط تزايد المخاطر على سوق العمل حتى مع اقتراب التضخم من هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2%.
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