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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 11-10-2024 12:22 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بعد أن دعمت بيانات جديدة الرهانات على خفض الفدرالي لمعدلات الفائدة الشهر المقبل، في حين ينتظر المتعاملون تقرير مؤشر أسعار المنتجين في أميركا للمزيد من التأكيد.

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هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2644.16 دولار للأونصة، ولكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع.


وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2661.40 دولار للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


هذا وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار الشهر الماضي.


وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1 بالمئة إلى 976.55 دولار.


هذا ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية.


وارتفع البلاديوم 1 بالمئة إلى 1080.27 دولار، ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع 7 بالمئة.

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