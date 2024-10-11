ارتفاع أسعار الذهب عالميا

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2644.16 دولار للأونصة، ولكنه انخفض بنحو 0.3 بالمئة خلال الأسبوع.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 2661.40 دولار للأونصة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
هذا وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2685.42 دولار الشهر الماضي.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 31.28 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 1 بالمئة إلى 976.55 دولار.
هذا ويتجه المعدنان إلى تسجيل خسائر أسبوعية.
وارتفع البلاديوم 1 بالمئة إلى 1080.27 دولار، ويتجه ل
-
أخبار متعلقة
-
النفط يتراجع بشكل طفيف ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو
-
ارتفاع الأسهم الآسيوية مدعومة بصعود "وول ستريت"
-
ما مستقبل عملة مجموعة "بريكس"؟
-
ارتفاع أسعار القمح للجلسة الرابعة على التوالي
-
قطر تسقط الديون عن شركات تضررت من كورونا
-
النفط عالمياً يصعد وسط مخاوف من احتكاك إسرائيلي إيراني
-
150 دولارا سعر برميل النفط المتوقع إذا نشبت الحرب