ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتوقع عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يرجح أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2667.97 دولار للأونصة، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2683.80 دولار.



وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية.