الأربعاء 2024-10-16 10:15 ص
 
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
الأربعاء، 16-10-2024 08:41 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الأربعاء، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية بينما ينتظر المستثمرون مزيدا من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتوقع عدد مرات خفض أسعار الفائدة التي يرجح أن يقدم عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأمد القريب.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2667.97 دولار للأونصة، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2683.80 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية.
 
gnews

أحدث الأخبار

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

أخبار محلية الصفدي يلتقي نظيره الإيراني في عمّان

البطاطا

أخبار محلية 75-50 قرشاً كيلو البطاطا في السوق المركزي

نقود

أخبار محلية موظف حكومي يعثر على مبلغ مالي داخل حقيبة

تعبيرية

عربي ودولي الأغذية العالمي: الجفاف في جنوب أفريقيا يهدد بكارثة إنسانية

رات

أخبار الشركات البنك العربي يختتم مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال

جيش الاحتلال الإسرائيلي

عربي ودولي "حرييت": إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة عازلة في لبنان وسوريا

تعبيرية

اقتصاد محلي الذهب يستعيد بريقه محلياً.. وعيار 21 يصل إلى 54.4 ديناراً

المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب

عربي ودولي رقص 40 دقيقة .. هاريس وبايدن يسخران من ترامب "ما خطبه"



 

الأكثر مشاهدة