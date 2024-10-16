ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2667.97 دولار للأونصة، وهو ما يقل 17 دولارا عن ذروة قياسية سجلها الشهر الماضي. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2683.80 دولار.
وانخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات للجلسة الثالثة على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية.
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