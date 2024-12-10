الثلاثاء 2024-12-10 02:02 م
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهب
سبائك ذهب
الثلاثاء، 10-12-2024 01:40 م
الوكيل الإخباري- واصلت أسعار الذهب تحقيق مكاسبها اليوم الثلاثاء مدعومة بتعهد الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، بتعزيز التحفيز الاقتصادي لدعم نموها.اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2671.03 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 2693.5 دولار.

وسجل الذهب أمس الإثنين أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من استئناف البنك المركزي الصيني عمليات الشراء بعد توقف دام ستة أشهر.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن دلائل إضافية بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 935.02 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 972.25 دولار.

بترا
 
gnews

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