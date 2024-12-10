ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2671.03 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 2693.5 دولار.
وسجل الذهب أمس الإثنين أعلى مستوى في أسبوعين، بدعم من استئناف البنك المركزي الصيني عمليات الشراء بعد توقف دام ستة أشهر.
ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثا عن دلائل إضافية بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 31.98 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 935.02 دولار وتراجع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 972.25 دولار.
بترا
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