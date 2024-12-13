الجمعة 2024-12-13 02:35 م
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
الجمعة، 13-12-2024 12:08 م

الوكيل الإخباري-   شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة، وسط دعم من تقارير تشير إلى استئناف الصين، أكبر مستهلك للذهب عالميا مشترياتها من المعدن النفيس، إلى جانب توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 17 و 18 كانون الأول الجاري.

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وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 2688.29 دولار للأوقية، متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمئة.


كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند مستوى 2711.30 دولار للأوقية.


وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.65 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 969.09 دولار.

 
gnews

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