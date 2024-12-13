ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمئة ليصل إلى 2688.29 دولار للأوقية، متجها نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2 بالمئة.
كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند مستوى 2711.30 دولار للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 933.65 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 969.09 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع
-
انخفاض الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع سعر اليوان أمام الدولار
-
وكالة الطاقة الدولية: عام 2025 سيحظى بإمدادات نفط وفيرة
-
بلومبرغ: إيلون ماسك أول شخص تتجاوز ثروته 400 مليار دولار
-
عمليات جني الأرباح تضغط على أسعار الذهب
-
النفط يتأرجح بين ضعف الطلب العالمي والعقوبات ضد روسيا
-
الين يصعد مع تضخم أسعار الجملة باليابان وترقب بيانات أميركية