الجمعة 2025-01-03 11:09 ص
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
الجمعة، 03-01-2025 10:12 ص
الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، بعد مكاسب بلغت 1 بالمئة في الجلسة السابقة، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة.اضافة اعلان


وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2660.25 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 2673.90 دولار للأوقية، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).

وسجل الذهب مكاسب أسبوعية بنحو 1.5 بالمئة حتى الآن، ليبرز كأحد أفضل الأصول أداء في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة أكثر من 27 بالمئة في أكبر مكاسب سنوية له منذ عام 2010.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 29.54 دولار للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 923.09 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 909.74 دولار.
 
gnews

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