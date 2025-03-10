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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 10-03-2025 11:02 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بتراجع الدولار وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية العالمية، بينما يترقب المستثمرون إشارات جديدة بشأن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2914.42 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2921.90 دولار.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 32.56 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 962.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 946.30 دولار.

بترا
 
 
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