ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 2914.42 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 2921.90 دولار.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 32.56 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 962.90 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة إلى 946.30 دولار.
بترا
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