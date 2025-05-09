ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن النفيس عقب تراجعه في الجلسة السابقة، بينما تترقب الأسواق محادثات التجارة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين مطلع الأسبوع المقبل.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 3,312.46 دولار للأوقية، بزيادة تجاوزت 2 بالمئة خلال الأسبوع، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3314.20 دولار.



وكان الذهب قد انخفض في المعاملات الفورية بنحو 2 بالمئة خلال الجلسة الماضية، ليصل إلى 3288.39 دولار، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي).



وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 32.37 دولار للأوقية.