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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
 
الجمعة، 23-05-2025 11:33 ص

الوكيل الإخباري-   يتجه الذهب اليوم الجمعة، لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في الاقتصاد الأميركي إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن.

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وتم تداول الذهب بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة عند 3,304.81 دولار للأونصة صباح الجمعة في سنغافورة، بعد أن أغلق منخفضا بنسبة 0.6 بالمئة في جلسة الخميس، وفقا لوكالة بلومبيرغ .
وارتفع المعدن النفيس بنحو 3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل نيسان.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 3299.60 دولار.


وارتفع سعر الذهب بأكثر من 25 بالمئة منذ بداية العام، ويقل الآن بنحو 200 دولار فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي بلغه الشهر الماضي.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولار. وصعد البلاتين بنحو 10 بالمئة هذا الأسبوع، محققا أعلى مستوى له في عام.

 
gnews

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