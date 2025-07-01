ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، زاد الذهب بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستويات 3312.25 دولار للأوقية "الأونصة"، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.5 بالمئة لتلامس مستويات 3323.10 دولار.
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