ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتجددة بخفض الفائدة.

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