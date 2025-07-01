الثلاثاء 2025-07-01 01:09 م
 

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهبية
الذهب
 
الثلاثاء، 01-07-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات سوق العمل التي من المقرر أن تصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" ودعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتجددة بخفض الفائدة.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، زاد الذهب بنحو 0.3 بالمئة ليلامس مستويات 3312.25 دولار للأوقية "الأونصة"، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.5 بالمئة لتلامس مستويات 3323.10 دولار.

 
gnews

أحدث الأخبار

غاتع

طب وصحة اضطراب ثنائي القطب..ما أسبابه وأعراضه؟

بفعغ

أخبار الشركات بنك الإسكان والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعززان الوعي حول الاستثمار في مشاريع الاستدامة عبر جلسة حوارية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

vgj

أخبار الشركات مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقية مع شركة المنارة الإسلامية للتأمين لتوفير "تأمين رعاية" لعملائها

مؤسسة الغذاء والدواء

أخبار محلية سببت حالات تسمم .. تحذير من استهلاك هذه المشروبات بالاردن - اسماء وصور

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ ويوما خيريا في اشتفينا

فل

منوعات كيف تحوّل هواء الليل إلى مكيف طبيعي للمنزل؟

هح

أخبار محلية منصّة زين تكشف عن النسخة النهائية من تقرير "النظام البيئي للشركات الناشئة في الأردن" للأعوام (2018 - 2024)



 
 



الأكثر مشاهدة