ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3339.88 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3346.70 دولارا.
وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في شهر مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في أسابيع عدة.
وقال براين لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال بسنغافورة "لا تزال دول كثيرة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وما زال هناك الكثير من الشكوك في السوق، ويبحث الكثيرون عن أصول الملاذ الآمن".
وهدد ترامب السبت بفرض تعريفات جمركية 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول آب. ومع ذلك، قال ترامب الاثنين إنه منفتح على إجراء المزيد من المفاوضات.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية
-
انخفاض مؤشر داو جونز الأميركي بأكثر من 400 نقطة
-
الولايات المتحدة والصين تستعدان لجولة جديدة من المفاوضات التجارية
-
الذهب عالميا يرتفع الى هذا المستوى
-
تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية
-
صعود تاريخي لأسعار معدن البالاديوم .. ماذا تعرف عنه ؟
-
الاسترليني يتراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام الدولار