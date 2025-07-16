ارتفاع أسعار الذهب عالميا

10:40 ص

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، مع تقييم المستثمرين لبيانات أظهرت زيادة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الشهر الماضي وترقبهم لمزيد من الوضوح بشأن السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 3339.88 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3346.70 دولارا.



وتراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في شهر مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في أسابيع عدة.



وقال براين لان المدير الإداري في جولد سيلفر سنترال بسنغافورة "لا تزال دول كثيرة تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم الجمركية. وما زال هناك الكثير من الشكوك في السوق، ويبحث الكثيرون عن أصول الملاذ الآمن".



وهدد ترامب السبت بفرض تعريفات جمركية 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول آب. ومع ذلك، قال ترامب الاثنين إنه منفتح على إجراء المزيد من المفاوضات.