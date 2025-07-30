ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3329.27 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3326.90 دولارا.
وقال كيلفن وونج كبير محللي الأسواق لدى أواندا "قد يكون هناك احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتخاذ موقف يميل للتشديد، وهذا ما يتضح من خلال عوائد سندات الخزانة الأميركية"، مضيفا أن قوة الدولار تراجعت أيضا في هذه المرحلة.
تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من شهر، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستمرة لخفضها. ولا تزال الأسواق تتوقع خفضا محتملا لأسعار الفائدة في أيلول.
ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
-
أخبار متعلقة
-
صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو العالمي لـ2025 مع تحذيرات من مخاطر
-
صندوق النقد الدولي: الدولار الأمريكي يتراجع
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
النفط يصعد بدعم تفاؤل حيال تطورات التجارة
-
سيناتور أمريكي: مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد روسيا سيكون الأكثر تدميرًا لاقتصادنا
-
ترامب يتحدث عن تجارة نشطة مع روسيا: لديهم الكثير من الأشياء القيمة
-
الأسواق العالمية تنتعش بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
-
النفط يرتفع بعد اتفاق تجاري أميركي أوروبي واحتمال تمديد تعليق الرسوم مع بكين