ارتفاع أسعار الذهب عالميا

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب الأربعاء، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية المستقبلية. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3329.27 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3326.90 دولارا.



وقال كيلفن وونج كبير محللي الأسواق لدى أواندا "قد يكون هناك احتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في اتخاذ موقف يميل للتشديد، وهذا ما يتضح من خلال عوائد سندات الخزانة الأميركية"، مضيفا أن قوة الدولار تراجعت أيضا في هذه المرحلة.



تراجع مؤشر الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من شهر، بينما استقرت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات لتقترب من أدنى مستوى لها في شهر.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، على الرغم من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستمرة لخفضها. ولا تزال الأسواق تتوقع خفضا محتملا لأسعار الفائدة في أيلول.



ويميل الذهب إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.