ارتفاع أسعار الذهب عالميا

07:07 ص

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الوكيل الإخباري- ارتفع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي، الثلاثاء، مدعومًا بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ عززت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي جاءت أضعف من المتوقع، الرهانات على خفض أسعار الفائدة في أيلول. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 3375.89 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب أيضًا بنسبة 0.1% إلى 3430.40 دولارًا.



وحام مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع، ما يجعل الذهب في متناول حائزي العملات الأخرى.



وانخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في شهر.



وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في "أواندا": "الحديث الأساسي الذي يدعم أسعار الذهب هو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في وضع ملائم لخفض أسعار الفائدة فعلًا في سبتمبر".



وجاء نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع في تموز، في حين تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري أيار وحزيران بخفض كبير بلغ 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور أوضاع سوق العمل.



وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME، يرى المتعاملون الآن أن هناك احتمالًا بنسبة 92% لخفض سعر الفائدة في أيلول.



وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الاثنين، إنه بالنظر إلى الأدلة المتزايدة على أن سوق العمل في الولايات المتحدة آخذة في التدهور، وعدم وجود مؤشرات على استمرار التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية، فإن الوقت الملائم لخفض أسعار الفائدة يقترب.



ويميل الذهب، الذي يُعدّ عادة من أصول الملاذ الآمن في ظل عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار مع خفض أسعار الفائدة.