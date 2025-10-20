ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4263.59 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض بنحو 1.8% الجمعة، وهو أكبر انخفاض منذ منتصف أيار.
وعلى الرغم من انخفاضه الحاد يوم الجمعة، لا يزال الذهب يسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ نيسان، بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4378.69 دولار للأوقية.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.5% إلى 4275.40 دولارًا للأوقية.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 52.08 دولار للأوقية. وكانت الأسعار قد انخفضت بنحو 4.4% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض لها خلال الجلسة منذ أوائل نيسان بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 54.47 دولار للأوقية.
ارتفع الذهب الذي لا يدر عائدا بأكثر من 60% منذ بداية العام، بدعم من التوترات الجيوسياسية والرهانات القوية على خفض أسعار الفائدة الأميركية إلى جانب عمليات الشراء من البنوك المركزية والتخلص من الدولار وأيضا التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة.
وانخفض الذهب بشكل حاد يوم الجمعة بعد أن قال ترامب إن رسومه الجمركية المقترحة بنسبة 100% على السلع الصينية لن تكون مستدامة، مضيفا أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ، وأنه يعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام مع الصين.
