ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في كانون الأول المقبل، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

