ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الثلاثاء 2025-11-11 11:59 ص
 

الوكيل الإخباري- واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في
الثلاثاء، 11-11-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري-    واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في كانون الأول المقبل، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليصل إلى 4131.83 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.4 بالمئة لتصل إلى 4138.70 دولار للأوقية.

 
 
