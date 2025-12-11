الخميس 2025-12-11 12:00 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الحكومة توافق على اتفاقية لاستغلال الذهب والمعادن في أبو خشيبة
الذهب
الخميس، 11-12-2025 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   صعدت أسعار الذهب  بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة وبرغم استمرار الضبابية بشأن مسار السياسة النقدية العام المقبل، بينما بلغت الفضة مستوى قياسيا جديدا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 4236.57 دولار للأوقية (الأونصة ) بحلول الساعة 3:17 عصرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (2017 بتوقيت جرينتش). 

 
 


