ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- صعدت أسعار الذهب بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة وبرغم استمرار الضبابية بشأن مسار السياسة النقدية العام المقبل، بينما بلغت الفضة مستوى قياسيا جديدا.

