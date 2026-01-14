ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وزاد الذهب في المعاملات الفورية نسبة 0.6% ليلامس مستويات 4615.85 دولارا للأونصة بحلول الساعة 02:11 بتوقيت غرينتش. وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيا بلغ 4634.33 دولارا الثلاثاء.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط بنسبة 0.5% إلى 4624 دولارا.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي في كانون الأول، مدعوما بارتفاع تكاليف الإيجارات والغذاء.
وجاء الارتفاع في ظل تراجع أثر بعض التشوهات المتعلقة بالإغلاق الحكومي التي كانت قد خفضت التضخم في تشرين الثاني، لكنه لا يزال أقل من توقعات المحللين بزيادة 0.3% و2.7% على الترتيب.
ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أيضا بأرقام التضخم، مكررا ضغوطه على رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول لخفض أسعار الفائدة.
ويتوقع مستثمرون وشركات سمسرة كبرى مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تخفيضين في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما هذا العام، على أن يكون أقرب تخفيض في حزيران.
