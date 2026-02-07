ارتفاع أسعار الذهب عالميا

12:54 ص

الوكيل الإخباري- تعافت أسعار الذهب الجمعة، بدعم من موجة شراء وضعف الدولار قليلا واستمرار المخاوف إزاء المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سلطنة عمان، كما تعافت الفضة من أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 3.9% إلى 4954.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1918 بتوقيت غرينتش معوضا خسائر سجلها خلال جلسة تداول متقلبة في آسيا أعقبت انخفاضا 3.9% الخميس. ويتجه المعدن النفيس نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 2%.



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.8% إلى 4979.80 دولار للأوقية.



وأشارت مجموعة (سي.إم.إي) المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأميركية في وقت سابق من اليوم إلى احتمال تأخر نشر أسعار تسوية المعادن النفيسة.



وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما جعل الذهب المقوم به أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.



وقال جيم ويكوف كبير المحللين في كيتكو ميتالز "يشهد سوق الذهب عمليات شراء مربحة من المتداولين المتفائلين".



وقال وزير الخارجية الإيراني الجمعة، إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان بدأت "بداية جيدة" ومن المزمع مواصلتها. وقد تسهم التصريحات في تهدئة أي مخاوف إزاء احتمال دفع الشرق الأوسط إلى الحرب إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.

