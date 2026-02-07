ارتفاع أسعار الذهب عالميا

السبت 2026-02-07 10:53 ص

السبت، 07-02-2026 09:58 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب في سوق التداولات، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من موجة شراء وتراجع الدولار الأميركي.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (3.9%) إلى (4954.‍92) دولارًا للأوقية (الأونصة)، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بـ(1.8%) إلى (4979.80) دولارًا للأوقية.

وقفزت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بـ(8.6%) إلى (77.33) دولارًا للأوقية، وسعر البلاتين بنحو (5.4%) إلى (2093.50) دولارًا للأوقية، وسعر البلاديوم بحوالي سبعة بالمئة إلى (1737.01) دولارًا.
 
 


