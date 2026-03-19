ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4856.82 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ السادس من شباط. وهبطت الأسعار 3.7% أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.8% إلى 4858.60 دولارا.
ونزل الدولار مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وارتفع سعر النفط إلى ما يزيد عن 110 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي بها، مما فاقم من مخاوف التضخم.
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 9% منذ انطلاق الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط، وذلك بضغط من قوة الدولار الذي برز كأحد أبرز الرابحين في السباق على الملاذات الآمنة.
بنك إنجلترا يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
-
ارتفاع خام برنت بأكثر من 5% وسط مخاوف جديدة بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط
-
قطر للطاقة تعلن عن أضرار جسيمة بمدينة راس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي
-
المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
-
العراق يعلن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية بسبب الحرب
-
تراجع الدولار مع انحسار أسعار النفط
-
هام للمقترضين في الأردن
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الأربعاء