الخميس 2026-03-19 07:19 م

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

سبائك ذهبية
الخميس، 19-03-2026 08:23 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، بدعم من تراجع الدولار بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفا يميل للتشديد النقدي مما قلص من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4856.82 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ السادس من شباط. وهبطت الأسعار 3.7% أمس الأربعاء.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.8% إلى 4858.60 دولارا.

ونزل الدولار مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وارتفع سعر النفط إلى ما يزيد عن 110 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي بها، مما فاقم من مخاوف التضخم.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 9% منذ انطلاق الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 شباط، وذلك بضغط من قوة الدولار الذي برز كأحد أبرز الرابحين في السباق على الملاذات الآمنة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

نو

و

ز

و

ز

ب

ل

ن

الأكثر مشاهدة