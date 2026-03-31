الثلاثاء 2026-03-31 10:14 ص

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الثلاثاء، 31-03-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، مدعومة بضعف الدولار، لكنها تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري لها منذ أكثر من 17 عاما، بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا العام.اضافة اعلان


وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4544.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.3 بالمئة إلى 4573.20 دولارا.

وتراجع الدولار، مما جعل السلع المقومة به أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وخسر الذهب نحو 14 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، متجها نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر تشرين الأول 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا الربع.

واستبعد المتعاملون على نحو شبه كامل أي احتمال لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا العام، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع.

وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت هناك توقعات بخفض سعر الفائدة الأميركية مرتين هذا العام.
 
 


بجلطة دماغيّة

فن ومشاهير إصابة فنان مصري شهير بجلطة دماغيّة - صورة

الأردن يسجل أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2017

اقتصاد محلي الأردن يسجل أعلى مستوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ 2017

عربي ودولي مسؤول أمريكي رفيع: لم نكن نتوقع حجم الرد الإيراني على هجمات واشنطن

أظهرت تحقيقات أولية أن غارات جوية في وسط إيران أصابت بعض "المواقع العسكرية"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية الثلاثاء من دون تحديد موقعها. ونقلت وكالة أنباء فارس عن أكبر صالحي، المسؤول الأمني في مكتب

عربي ودولي إصابة "مواقع عسكرية" في غارات على وسط إيران

الخيرية الأردنية تختتم حملة "رمضان بالخير غير" بتنفيذ واسع في الأردن وغزة

أخبار محلية الخيرية الأردنية تختتم حملة "رمضان بالخير غير" بتنفيذ واسع في الأردن وغزة

أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة

خاص بالوكيل سلطة المياه: مشروع الصرف الصحي في لوائي الوسطية وغرب إربد يخدم حوالي 85 ألف نسمة

السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن والشراكة الاستراتيجية

أخبار محلية السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن والشراكة الاستراتيجية

عطية: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان

شؤون برلمانية عطية: تشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين جريمة مكتملة الأركان



 




