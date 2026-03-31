ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 4544.19 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:14 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.3 بالمئة إلى 4573.20 دولارا.
وتراجع الدولار، مما جعل السلع المقومة به أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى.
وخسر الذهب نحو 14 بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، متجها نحو أكبر انخفاض له منذ أكتوبر تشرين الأول 2008، تحت ضغط ارتفاع الدولار. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنحو خمسة بالمئة حتى الآن هذا الربع.
واستبعد المتعاملون على نحو شبه كامل أي احتمال لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة هذا العام، إذ يهدد ارتفاع أسعار الطاقة بتغذية التضخم على نطاق أوسع.
وقبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، كانت هناك توقعات بخفض سعر الفائدة الأميركية مرتين هذا العام.
