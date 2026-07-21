ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% الى 4023.56 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% الى 4028 دولارا.
وتراجعت أسعار النفط اليوم مع موازنة الأسواق تقارير عن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة وتبادل الهجمات الجديدة بين الطرفين وتهديد الحوثيين في اليمن بفرض حصار بحري على السعودية من جهة أخرى.
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