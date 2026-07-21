ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الذهب الثلاثاء مع تراجع أسعار النفط في ظل مؤشرات على بذل جهود دبلوماسية لتخفيف حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون أيضا مخاطر حدوث ارتفاع آخر في أسعار الخام.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% الى 4023.56 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% الى 4028 دولارا.