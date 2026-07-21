الثلاثاء 2026-07-21 12:07 م

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

أونصات ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 21-07-2026 08:52 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر الذهب الثلاثاء مع تراجع أسعار النفط في ظل مؤشرات على بذل جهود دبلوماسية لتخفيف حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون أيضا مخاطر حدوث ارتفاع آخر في أسعار الخام.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% الى 4023.56 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب 0.3% الى 4028 دولارا.


وتراجعت أسعار النفط اليوم مع موازنة الأسواق تقارير عن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة وتبادل الهجمات الجديدة بين الطرفين وتهديد الحوثيين في اليمن بفرض حصار بحري على السعودية من جهة أخرى.

 
 


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