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ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
الذهب
 
الخميس، 06-08-2026 09:30 ص

الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، ⁠للجلسة الرابعة على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع مدعوما بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ⁠زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 4285.69 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له منذ 18 تموز الماضي.


وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة لتصل إلى 4345.50 دولار.

 
 


gnews

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