ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 4285.69 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له منذ 18 تموز الماضي.
وكسبت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة لتصل إلى 4345.50 دولار.
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