ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، ⁠للجلسة الرابعة على التوالي، ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع مدعوما بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، ⁠زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة ليصل إلى 4285.69 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلا أعلى مستوى له منذ 18 تموز الماضي.