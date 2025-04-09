ارتفاع أسعار الذهب 1% مع سريان الرسوم الجمركية الأميركية

ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 3010.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه واحدًا بالمئة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 3026.90 دولار.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.84 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.10 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 908.81 دولار.
بترا
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