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ارتفاع أسعار الذهب 1% مع سريان الرسوم الجمركية الأميركية

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الأربعاء، 09-04-2025 11:33 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب 1 بالمئة، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار بعد دخول الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين حيز التنفيذ، فيما لجأ معظم المتعاملين إلى الذهب كملاذ آمن مع تصاعد التوترات التجارية العالمية ومخاوف الركود.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة ليصل إلى 3010.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه واحدًا بالمئة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 3026.90 دولار.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.84 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 919.10 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 908.81 دولار.

بترا
 
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