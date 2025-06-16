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ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط

الغاز الطبيعي المسال
الغاز الطبيعي المسال
 
الإثنين، 16-06-2025 12:51 م
الوكيل الإخباري-   استمرت أسعار الغاز الطبيعي بالارتفاع في بداية التعاملات الأوروبية في ظل المخاوف من احتمالات اتساع نطاق الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، وتأثيرات ذلك على أسواق الطاقة العالمية.اضافة اعلان


وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز، الاثنين، أن أسعار العقود الآجلة القياسية للتعاملات الأوروبية ارتفعت اليوم بنسبة 2.2 بالمئة بعد ارتفاعها الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4.8 بالمئة.

ودخل الصراع المفتوح بين إسرائيل وإيران يومه الرابع في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تهدئة قريبة، مما يؤجج المخاوف من اتساع نطاق الحرب في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز.

يُعتبر الخوف من اضطراب حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز نتيجة الحرب الإسرائيلية الإيرانية أكبر هاجس لدى المتعاملين في سوق الغاز.

ورغم أن إمدادات الغاز المسال من المنطقة لم تتأثر حتى الآن، فإن أي اضطراب سيؤدي إلى نقص الإمدادات في وقت حرج لموسم تخزين الغاز في أوروبا قبل حلول فصل الشتاء المقبل.

وتحوّلت التوترات بين الخصمين اللدودين في الشرق الأوسط إلى حرب مباشرة الجمعة، عندما شنت إسرائيل هجمات مفاجئة على مواقع عسكرية ونووية إيرانية، لترد إيران بضربات واسعة بالصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة، مما تسبب في دمار غير مسبوق بمناطق واسعة في إسرائيل.

في المقابل، أكدت الحملة الجوية الإسرائيلية تفوقها الجوي على إيران وضعف منظومات الدفاع الجوي الإيرانية، في حين لا تملك إيران إلا الرد بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويراقب التجار في أوروبا أيضًا أي اضطرابات أخرى في صادرات النرويج، أكبر مورّد للغاز عبر الأنابيب في المنطقة، حيث تخضع المرافق الرئيسية لأعمال صيانة موسمية. يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه درجات الحرارة في معظم أنحاء القارة، مما يعزز الطلب على الطاقة اللازمة لتكييف الهواء.

وبحلول الساعة الثامنة وثلث صباحًا بتوقيت أمستردام، ارتفعت العقود الآجلة الهولندية تسليم الشهر المقبل، وهي العقود القياسية للغاز الأوروبي، بنسبة 1.8 بالمئة إلى 38.85 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي.

سكاي نيوز
 
gnews

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