ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها

وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، اليوم الخميس، ارتفعت العقود المستقبلية القياسية بنحو 2.6 بالمئة لتقترب من 39 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول.
وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، حيث يستمر القتال بعد توغل أوكرانيا في المنطقة التي تضم نقطة استلام رئيسية للغاز.
في الوقت الراهن، ما تزال تدفقات الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا مستمرة، وإن كانت قريبة من أدنى مستوياتها حتى الآن هذا العام. ويركز المتداولون على التطورات في محطة سودزا الواقعة قرب الحدود، وهي جزء من آخر خط أنابيب ممتد إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
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