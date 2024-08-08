الخميس 2024-08-08 10:53 م
 
 

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها

حقل غاز
حقل غاز




 

الخميس، 08-08-2024 10:04 م

الوكيل الإخباري- استأنفت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعها لتصل إلى أعلى مستوى لها هذا العام، حيث يراقب المشاركون في السوق توترات مرور الوقود الروسي عبر أوكرانيا.


وحسب شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، اليوم الخميس، ارتفعت العقود المستقبلية القياسية بنحو 2.6 بالمئة لتقترب من 39 يورو لكل ميغاواط في الساعة، وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول.


وأعلنت روسيا حالة الطوارئ في منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، حيث يستمر القتال بعد توغل أوكرانيا في المنطقة التي تضم نقطة استلام رئيسية للغاز.


في الوقت الراهن، ما تزال تدفقات الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا مستمرة، وإن كانت قريبة من أدنى مستوياتها حتى الآن هذا العام. ويركز المتداولون على التطورات في محطة سودزا الواقعة قرب الحدود، وهي جزء من آخر خط أنابيب ممتد إلى أوروبا عبر أوكرانيا.


بترا

gnews

أحدث الأخبار

يوسف محمد يوسف عازم

مناسبات يوسف محمد يوسف .. مبارك النجاح

تعبيرية

مناسبات ملايين وسام القباعي.. مبارك النجاح

تعبيرية

مناسبات رئيس بلدية ناعور مزيد محمد علي المساعفه.. مبارك النجاح

تعبيرية

مناسبات ياسمين محمد موسى.. مبارك النجاح

ارشيفية

أخبار محلية وفاة شخصين وإصابة 3 إثر حادث تدهور في السلط

حقل غاز

أسواق ومال ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها

تعبيرية

مناسبات احمد جمال القدومي.. مبارك النجاح

قرية أم قيس

أخبار محلية ارتفاع أعداد السياح لقرية أم قيس الأثرية





 


 


الأكثر مشاهدة