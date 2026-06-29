ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى 503 دولارات لكل ألف متر مكعب

الوكيل الإخباري- دلت البيانات الواردة من بورصة لندن ICE، على أن أسعار الغاز ارتفعت في البورصات الأوروبية بنسبة 5% يوم الاثنين لتصل إلى 503 دولارات لكل ألف متر مكعب.



افتتحت العقود الآجلة لشهر يوليو (الأقرب) على مؤشر TTF (أكبر مركز توزيع في أوروبا، ويقع في هولندا) عند 494.3 دولار لكل ألف متر مكعب (+2.9%).

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وبلغ أدنى سعر 484.2 دولار (+0.8%)، وأعلى سعر 505.8 دولار (+5.3%). وكان آخر سعر تداول للعقود الآجلة 503.2 دولار (+4.8%). وتستند ديناميكيات الأسعار إلى سعر التسوية في اليوم السابق البالغ 480.2 دولار لكل ألف متر مكعب.



ارتفع السعر المتوسط للغاز في بورصات أوروبا بنسبة تقارب 60% في مارس مقارنة بشهر فبراير بسبب تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، متجاوزة 600 دولار لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ فبراير 2023.

وفي أبريل، انخفضت هذه المؤشرات بنسبة 14%، لتصل إلى حوالي 540 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وفي الشهر الماضي، تجاوزت الأسعار 600 دولار لكل ألف متر مكعب لفترة قصيرة من الزمن - من 15 إلى 20 مايو.



وبلغ سعر الغاز ذروته خلال النزاع، حيث وصل إلى 853.7 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك في 19 مارس، عندما أعلن سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، عن تضرر اثنين من أصل 14 وحدة إنتاج للغاز الطبيعي المسال تابعة للشركة في قطر. ولم تبلغ الأسعار مثل هذا المستوى منذ أوائل يناير 2023.