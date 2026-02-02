ارتفاع أسعار الفضة عالميا

07:32 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اليوم الاثنين 1.6% إلى 85.98 دولارا للأوقية. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولارا الخميس.





وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2120.05 دولارا للأوقية بعد أن سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولارا في 26 كانون الثاني، فيما انخفض البلاديوم 0.9% إلى 1682.59 دولارا.

