ارتفاع أسعار القمح للجلسة الرابعة على التوالي

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار القمح الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، إثر المخاوف المتعلقة بالجفاف في دول مُنتجة رئيسية.

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وارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم كانون الأول المقبل في بورصة شيكاغو بنسبة 1.46 بالمئة لتصل إلى 6.0775 دولار للبوشل، بعدما لامست أعلى مستوى منذ أسبوع في وقت سابق من الجلسة.



وأفادت وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية"، بأن آفاق إنتاج القمح تتضاءل وأن هناك احتمال لارتفاع السعر نتيجة ضعف مبيعات المزارعين.



من جهتها، حذرت شركة "سوفكون" المتخصصة في استشارات سوق الحاصلات الزراعية في 25 أيلول الماضي، من أن معدلات حصاد القمح في روسيا تباطأت لأدنى مستوى في 11 عاماً.