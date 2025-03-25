ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا ومواصلة التحليق

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.19% إلى 3049.70 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 3016.50 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
وقال استراتيجي السوق "في آي جي" ييب جون رونغ: "لا يزال هناك عدم يقين بشأن مدى ونطاق الرسوم الجمركية المتبادلة القادمة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. يواصل الذهب العثور على بعض الدعم كتحوط ضد المفاجآت المحتملة".
روسيا اليوم
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