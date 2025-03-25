الثلاثاء 2025-03-25 10:53 ص
 

ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا ومواصلة التحليق

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 25-03-2025 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تزايد الطلب على الملاذ الآمن بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس لشهر يونيو المقبل (Comex) بنسبة 0.19% إلى 3049.70 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 3016.50 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال استراتيجي السوق "في آي جي" ييب جون رونغ: "لا يزال هناك عدم يقين بشأن مدى ونطاق الرسوم الجمركية المتبادلة القادمة بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. يواصل الذهب العثور على بعض الدعم كتحوط ضد المفاجآت المحتملة".

روسيا اليوم
 
 
gnews

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