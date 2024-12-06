ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي

ونقلت هيئة "بي بي سي" عن "هاليفاكس"، أكبر مؤسسة لإقراض الرهن العقاري في المملكة المتحدة، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنة بشهر تشرين الأول، مسجلةً الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي.
وسجلت الأسعار في الشهر الماضي رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 298,083 جنيهًا إسترلينيًا، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 293,999 جنيهًا إسترلينيًا في تشرين الأول.
وقالت "هاليفاكس" إن هذا الارتفاع يعكس الطلب المرتفع من المشترين، بالإضافة إلى ضعف السوق نسبيًا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
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