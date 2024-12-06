ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات جديدة أن أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفعت بأسرع وتيرة شهرية لها هذا العام في تشرين الثاني الماضي، مع توقعات بزيادة إضافية العام المقبل.

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ونقلت هيئة "بي بي سي" عن "هاليفاكس"، أكبر مؤسسة لإقراض الرهن العقاري في المملكة المتحدة، أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 1.3 بالمئة، مقارنة بشهر تشرين الأول، مسجلةً الزيادة الشهرية الخامسة على التوالي.



وسجلت الأسعار في الشهر الماضي رقمًا قياسيًا جديدًا بلغ 298,083 جنيهًا إسترلينيًا، متجاوزة الذروة السابقة البالغة 293,999 جنيهًا إسترلينيًا في تشرين الأول.