ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الصناعية

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النحاس إلى جانب بقية المعادن الصناعية بدعم من تراجع الدولار الأميركي وانخفاض التوقعات المتعلقة بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

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