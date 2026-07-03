الجمعة 2026-07-03 02:19 م

ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الصناعية

النحاس يواصل الارتفاع ويقفز إلى مستوى قياسي
النحاس
 
الجمعة، 03-07-2026 01:46 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار النحاس إلى جانب بقية المعادن الصناعية بدعم من تراجع الدولار الأميركي وانخفاض التوقعات المتعلقة بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

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وأصبح النحاس اليوم الجمعة في طريقه لإنهاء موجة خسائر استمرت أسبوعين. وجاء ذلك بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التوقعات بتراجع الضغوط نحو تشديد السياسة النقدية، ما خفف بعض المخاوف المرتبطة بالطلب الصناعي، وفقا لوكالة (بلومبرغ).

 
 


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