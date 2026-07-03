ارتفاع أسعار النحاس والمعادن الصناعية

وأصبح النحاس اليوم الجمعة في طريقه لإنهاء موجة خسائر استمرت أسبوعين. وجاء ذلك بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التوقعات بتراجع الضغوط نحو تشديد السياسة النقدية، ما خفف بعض المخاوف المرتبطة بالطلب الصناعي، وفقا لوكالة (بلومبرغ).
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