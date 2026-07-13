الإثنين 2026-07-13 08:46 م

ارتفاع أسعار النفط الأميركي وخام برنت

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أرشيفية
 
الإثنين، 13-07-2026 07:42 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي وخام برنت بنحو 5%، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعادة فرض الحصار على إيران، مما أثار مخاوف في الأسواق من احتمال تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية وتأثير ذلك في الإمدادات العالمية.

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وواصلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعها، لتنخفض بنسبة 2% وتصل إلى 4039.24 دولارًا للأوقية، وسط ضغوط بيعية في الأسواق العالمية.

 
 


gnews

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