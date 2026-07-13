ارتفاع أسعار النفط الأميركي وخام برنت

وواصلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعها، لتنخفض بنسبة 2% وتصل إلى 4039.24 دولارًا للأوقية، وسط ضغوط بيعية في الأسواق العالمية.
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