ارتفاع أسعار النفط الأميركي وخام برنت

الوكيل الإخباري- ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي وخام برنت بنحو 5%، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعادة فرض الحصار على إيران، مما أثار مخاوف في الأسواق من احتمال تشديد القيود على صادرات النفط الإيرانية وتأثير ذلك في الإمدادات العالمية.

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