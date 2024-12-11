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ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات صينية

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أرشيفية
الأربعاء، 11-12-2024 10:15 ص

الوكيل الإخباري- واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الأربعاء في ظل نمو طلب الصين على الخام، والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.61% إلى 69.01 دولار للبرميل.

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فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.57% إلى 72.60 دولار للبرميل، وفقا لما أظهرته التداولات.


وفي تعاملات أمس الثلاثاء، ارتفعت أسعار الذهب الأسود وزادت عقود "برنت" إلى 72.19 دولار للبرميل، وصعدت عقود الخام الأمريكي إلى 68.59 دولار للبرميل.


وأظهرت بيانات رسمية نمو صادرات الصين في الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام بنسبة 5.4% على أساس سنوي وزادت الواردات بنسبة 1.2% على أساس سنوي.

 

RT

 
gnews

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