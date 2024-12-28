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ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات مخزونات الذهب الأسود الأمريكية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 28-12-2024 11:16 ص

الوكيل الإخباري- أنهت عقود النفط تعاملات يوم أمس الجمعة على زيادة بنحو 1.5% في ظل بيانات أمريكية أشارت إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكية.

وأغلقت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" تعاملات أمس عند 70.60 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.41% عن سعر التسوية الذي قبله.

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فيما سجلت عقود الخام العالمي "برنت" مستوى 74.17 دولار للبرميل، محققة زيادة نسبتها 1.24% عن سعر التسوية الذي قبله.


وجاء الارتفاع بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع مخزونات الذهب الأسود بمقدار 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر الجاري.

 

RT

 
gnews

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