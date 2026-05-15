الجمعة 2026-05-15 12:14 م

ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات ترامب

ارشيفية
 
الجمعة، 15-05-2026 09:51 ص

الوكيل الإخباري-   صعدت أسعار النفط بقوة، اليوم الجمعة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يصبر أكثر من ذلك على إيران، ما زاد من المخاوف حول الإمدادات.

و ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يونيو المقبل بنسبة 2.03% إلى 103.22 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر يوليو المقبل بنسبة 1.68% إلى 107.50 دولار للبرميل.

وصعد سعر خام "برنت" خلال الأسبوع بنسبة تقارب 6%، وقفز خام "غرب تكساس الوسيط" أيضا بأكثر من 7%، وذلك بسبب حالة الضبابية ⁠حول وقف إطلاق النار الهش في حرب إيران.

وذكر ترامب في مقابلة تم بثها مساء أمس الخميس في برنامج هانيتي على فوكس نيوز: "لن أصبر أكثر من ذلك... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق".

وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون جرير، في مقابلة مع "بلومبرغ" اليوم الجمعة، إن الصين تتعامل بواقعية شديدة مع إيران، وإن فتح المضيق أمر مهم جدا بالنسبة لها.

 
 


روسيا تطالب بفتح مضيق هرمز أمام حركة النفط والغاز

مقتل 9 جنود وإصابة أكثر من 20 بهجوم مسلح في باكستان

الدولار يتجه لأكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

كاتس: إسرائيل ستواصل العمل بقوة في ​لبنان

