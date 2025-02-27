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ارتفاع أسعار النفط بعد قرار ترامب

ت
أرشيفية
الخميس، 27-02-2025 10:20 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس للمرة الأولى في 3 أيام مع تجدد المخاوف حيال الإمدادات بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء ترخيص منح لشركة "شيفرون" للعمل في فنزويلا.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي لشهر أبريل المقبل، بحلول الساعة 09:05 بتوقيت موسكو، 68.79 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.25% عن سعر التسوية السابق.

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وتم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه عند 72.86 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.32% عن سعر الإغلاق السابق.


ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس ترامب أنه سيلغي الترخيص الذي منحه سلفه جو بايدن لشركة "شيفرون" للعمل في فنزويلا قبل أكثر من عامين.


وتصدر شركة "شيفرون" نحو 240 ألف برميل يوميا من النفط الخام من عملياتها في فنزويلا، ويعني إلغاء الترخيص أن شيفرون لن تتمكن بعد الآن من تصدير النفط الخام الفنزويلي.


ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات مخزونات الخام الأمريكي، حيث أظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام بواقع 2.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير الجاري.

 

RT

 
gnews

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