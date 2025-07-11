ارتفاع أسعار النفط بنحو طفيف

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.1 بالمئة إلى 68.75 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.2 بالمئة إلى 66.70 دولار للبرميل، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
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