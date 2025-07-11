ارتفاع أسعار النفط بنحو طفيف

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما هبطت بنحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة، تحت ضغط من خفض توقعات الطلب من جانب منظمة "أوبك" والرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي يُتوقع أن تُضعف وتيرة النمو الاقتصادي.

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