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ارتفاع أسعار النفط بنحو طفيف

النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية
النفط
 
الجمعة، 11-07-2025 10:23 ص

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما هبطت بنحو 2 بالمئة في الجلسة السابقة، تحت ضغط من خفض توقعات الطلب من جانب منظمة "أوبك" والرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي يُتوقع أن تُضعف وتيرة النمو الاقتصادي.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 0.1 بالمئة إلى 68.75 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.2 بالمئة إلى 66.70 دولار للبرميل، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

 
 
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